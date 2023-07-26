Кирсис: ясность о возможности формирования коалиции в РД появится на следующей неделе

На следующей неделе необходимо добиться ясности в вопросе о возможности формирования коалиции Рижской думы, заявил сегодня после без малого трехчасовых двусторонних переговоров с "Прогрессивными" политик фракции "Нового Единства" в Рижской думе, исполняющий обязанности мэра Риги Вилнис Кирсис.

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Фракция "Прогрессивные" полностью согласна с идеями "Нового Единства", и у обеих сторон есть консенсус в отношении предстоящей работы и приоритетов, в том числе в жилищной политике, транспортной инфраструктуре и переходе на обучение на латышском языке в школах, поэтому Кирсис положительно оценивает эту часть сегодняшнего разговора.

При этом каждый блок — "Новое Единство", "Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (ЛОР)" и "Код для Риги" с одной стороны и "Прогрессивные" с другой — по-прежнему придерживаются разных позиций относительно "коалиционной модели", или числа вице-мэров. Кирсис отметил, что "Новое Единство" выразило готовность двигаться к компромиссу в этом вопросе.

Однако позднее в сообщении для прессы лидер фракции "Прогрессивных" Мартиньш Коссович в очередной раз заявил, что "Прогрессивные" считают чрезвычайно серьезным встречным шагом со своей стороны обязательство не выдвигать своего кандидата на должность мэра Риги, уступив его блоку трех партий. Поэтому "Прогрессивные" рассчитывали, что партнеры тоже пойдут на компромисс со своей стороны.

Как сообщалось, "Прогрессивные" пригласили на двусторонние переговоры также представителей "Кода для Риги" и "Нацобъединения/ЛОР". Эти переговоры состоятся в четверг, 27 июля, и в пятницу, 28 июля, соответственно.