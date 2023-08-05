Кирсиса могут выдвинуть на должность мэра Риги

Если переговоры о формировании новой коалиции Рижской думы пройдут успешно, на пост мэра может быть выдвинут нынешний и.о. мэра Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), сообщает LETA, получившая неофициальную информацию из своих источников.
О Кирсисе как о будущем мэре говорят уже не в первый раз. Отдельные представители коалиции публично говорили, что право выдвинуть кандидата будет у "Нового Единства", поскольку его фракция самая крупная из фракций потенциальной коалиции. В 2020 году после выборов партия уже выдвигала Кирсиса на пост мэра, но тогда им стал Мартиньш Стакис из "Развития/За!/Прогрессивных".
Предполагаемое ядро коалиции — "Новое Единство", Национальное Объединение/Латвийское объединение регионов и "Код для Риги" — еще не сообщили о своем кандидате официально.
На следующей неделе трехсторонний блок планирует работать над меморандумом о сотрудничестве вместе с "Честь служить Риге" и "Развитием Латвии", а также с несколькими внефракционными депутатами. Планируются переговоры и с отдельными депутатами объединения "За/Прогрессивные".
Как сообщалось, после того, как блоку из трех партий не удалось достичь прогресса в переговорах с объединением "За/Прогрессивные", было решено начать переговоры с другими "государственно мыслящими" партиями.