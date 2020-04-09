Китай передал Латвии 5000 респираторов

В среду, 8 апреля, При поддержке посольства Китая в Латвию доставлен подарок от КНР в виде 5000 респираторов. Они респираторы отвечают стандарту N95 и их могут использовать для защиты от COVID-19 медицинские работники, а также представители других отраслей, в специфике работы которых существует риск столкновения с инфекцией, сообщили DELFI в Сейме.

Посылка была передана руководителю депутатской группы Сейма по сотрудничеству с парламентом Китая Вячеславу Домбровскому ("Согласие") и его заместителю Арманду Краузе (СЗК).

Респираторы предлагается передать в городские самоуправления за пределами Риги и разделить между медиками, работающими в больницами и незащищенными от общения с инфицированными пациентами.

Сейчас средства защиты распределяются в Латвии по 13 приоритетным сферам. На первом месте стоит сфера здравоохранения, на втором центры социального ухода, находящиеся в подчинении Минблага, на третьем — самоуправления. Если посмотреть в процентах, в 40% всех средств защиты и дезинфекторов нуждается сфера здравоохранения, в 37% — Министерство благосостояния.

Каждую неделю Латвии необходимы более 600 000 хирургических масок и 200 000 респираторов, сообщил заместитель главы Государственной пожарно-спасательной службы, лейтенант-полковник Мартиньш Балтманис. Нужны также 100 000 защитных комбинезонов и остальные средства защиты в несколько меньших объемах.