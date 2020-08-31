Класс — закрытая община. 82% школ Латвии выбрали очное обучение, часть — вечерние смены

Министерство образования доложило, как будут организовывать учебный процесс в латвийских школах в период ограничений пандемии. Чаще всего удаленные формы и посменное обучение выбирают большие школы, где учатся более тысячи учеников.

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Месяц назад Министерство образования предложило школам выбирать одну из моделей организации образования. Модель А — очное обучение, при котором для 7-12 классов предусмотрено 20% удаленных форм (каких конкретно — выбор школы). По мнению министерства, "удаленку" надо продолжать, чтобы школьники улучшали навыки владения компьютером и самостоятельной работы. Модель В — комбинированная, в 7-12-х классах будет до 40-60% обучения на удалении. Есть также модель С — полностью удаленное обучение, ее будут включать, если есть локальная вспышка или глобальное ухудшение ситуации с Covid19.

Из 621 школ Латвии в опросе приняли участие 558, остальные еще не до конца определились. Из них 448 (82%) сообщили, что выбрали модель А. Модель В выбрали более ста школ Латвии — в основном это крупные учебные заведения, где учатся более тысячи детей. Им без "удаленных форм" трудно организовать процесс так, чтобы отдельные классы не пересекались, а их ученики нигде не толпились вместе.

О том, как это будет проходить в конкретных школах, Delfi рассказывали - здесь.

В 472 школах каждый отдельный класс будет считаться закрытой общиной: учителя станут приходить к ученикам, а не наоборот. Это даст возможность ученикам разных классов минимально перемещаться по школе.

Многие школы (378) выбрали принцип "блочных уроков". То есть предметы одного названия или родственные будут идти один за другим и в один день. Это поможет учителям не так часто менять классы, а также продвижению компетентностного подхода. Например, в Рижской классической гимназии такой подход применяют уже с начальной школы — там в одном классе работает учитель и воспитатель, что помогает включать в процесс детей всех уровней подготовки и темпа обучения.

Многие школы отказались от единого начала и окончания уроков для всех — это позволило отдельным классам не пересекаться во время проветривания. 20 школ Латвии все же намерены ввести учебу посменно, 24 школы будут использовать выделенные им дополнительные помещения.

Опрос показал, что большинство школ выходят на онлайн-контакты с учениками через платформу zoom, на втором месте по популярности — Microsoft teams. Для учителей закуплены курсы улучшения навыков владения компьютером. Также будет продолжаться пополнение содержания учебного телеканала tavaKlase.

Акцент будет делаться на сотрудничество учителей. Нехватку педагогов предлагают решать за счет привлечения преподавателей из вузов. Большего сотрудничества ожидают и от родителей. Также министр призвала учеников подтягивать своих учителей в том, в чем современные дети зачастую разбираются лучше, — например, в компьютерных навыках.

Не исключается и вариант, что все снова будут вынуждены перейти на удаленное обучение.