Классы начальной школы возобновляют учебу удаленно

Сегодня — 25 января — возобновляется обучение в классах начальной школы. По крайней мере до 7 февраля оно будет проходить удаленно, предусматривает решение правительства.

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До этого дистанционно учились школьники начиная с 5-х классов, учащиеся профтехучилищ и студенты высших учебных заведений. Первоначально предполагалось, что учащиеся младших классов смогут с 25 января вернуться в школы, поэтому их зимние каникулы были продлены на три недели, но затем было принято решение перевести и их на удаленное обучение.

Как заявила министр образования и науки Илга Шуплинска, учеба будет проходить удаленно до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

7-12-е классы и учащиеся профессиональных учебных заведений учатся удаленно с 4 января.