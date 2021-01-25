Классы начальной школы возобновляют учебу удаленно
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Сегодня — 25 января — возобновляется обучение в классах начальной школы. По крайней мере до 7 февраля оно будет проходить удаленно, предусматривает решение правительства.

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До этого дистанционно учились школьники начиная с 5-х классов, учащиеся профтехучилищ и студенты высших учебных заведений. Первоначально предполагалось, что учащиеся младших классов смогут с 25 января вернуться в школы, поэтому их зимние каникулы были продлены на три недели, но затем было принято решение перевести и их на удаленное обучение.

Как заявила министр образования и науки Илга Шуплинска, учеба будет проходить удаленно до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

7-12-е классы и учащиеся профессиональных учебных заведений учатся удаленно с 4 января.

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LETA

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LETA

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Илга Шуплинска
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