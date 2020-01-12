Клейнс утвердил продление невыгодного для города договора об аренде промтоварного рынка

Заместитель председателя Рижской думы Друвис Клейнс в конце 2019 года решил продлить признанный невыгодным заключенный на 40 лет договор об аренде промтоварного рынка с компанией, которая была связана с прежним советником экс-мэра Риги Нила Ушакова — Эриком Тейлансом. Об этом сообщает Nekā personīga.

В октябре прошлого года NP уже сообщала, что утвержденный Ушаковым договор между АО Rīgas centrāltirgus (RCT) с фирмой Promenex об аренде промтоварного рынка принес самоуправлению убытки в размере более 9 миллионов евро и, возможно, это было сделано в интересах Тейланса. Речь идет о долгосрочных обязательствах, с окончанием которых муниципальному предприятию нужно было выплатить обратно частной компании вложенные средства и выкупить построенные здания.

Эта сделка была невыгодна для самоуправления, поскольку обязательства не были выполнены, и АО RCT должно было расторгнуть договор об аренде с фирмой Promenex. Однако в конце прошлого года договор при поддержке Друвиса Клейнса был продлен. Из сделки был исключен пункт о выкупе построенных во время действия договора зданий. Однако при этом Promenex получил возможность взыскать неоплаченный долг RCT с арендатора Видземского рынка. Долг был цедирован за 250 000 евро.

По данным Nekā personīga, невозможно оценить прибыльность передачи прав на взыскание долгов, поскольку бывший арендатор на Видземском рынке — Kaufmann, а также Promenex являются связанными между собой компаниями.

В октябре 2013 года Nekā personīga сообщала, что конкурс по вопросам развития территорий промтоварного рынка был объявлен в 2013 году. На участие в нем зарегистрировалась одна компания — зарегистрированная в Эстонии фирма Promenex OU, которая была основана за несколько месяцев до подписания договора с АО Rīgas centrāltirgus. И хотя фирма была недавно учреждена и не имела опыта, Нил Ушаков утвердил эту сделку.

Изначально договор был заключен на 12 лет, плата за аренду составляла 100 000 евро в год. Арендатор взял на себя обязательства обустроить автостоянки и современные торговые места. В том случае, если договор пришлось бы расторгать, АО RCT обязывался вернуть Promenex все их вложения. В скором времени соглашение расширили и договор продлили на 30 лет. В том случае, если бы арендаторы бы построили здание, АО Rīgas centrāltirgus должно было его выкупить.

В октябре 2019 года директор Управления обеспечения коммерческой деятельности Имущественного департамента Рижской думы Илзе Спуле-Статкус в интервью журналистам указала, что в договоре есть такие пункты, которые не соответствуют общественным интересам. Например, согласно одному из пунктов, по окончании действия договора АО RCT обязано выкупить построенные здания по рыночной стоимости. То, что договор был заключен не в интересах города, признал и нынешний мэр Риги Олег Буров.

После того, как Нил Ушаков был избран в Европарламент, представителем держателя долей капитала АО Rīgas centrāltirgus стал Вадим Баранник, который решил расторгнуть договор, поскольку соглашение было признано невыгодным.

Nekā personīga также указывает, что юридический адрес дочерней эстонской компании SIA Promenex зарегистрирован на Центральном рынке. Также известно, что член правления Максим Рябчиков связан также и с SIA Kaufmann Concepts — этой фирме сдается в аренду Видземский рынок.