Клементьев и Барташевич намерены создать партию нацуровня с упором на региональных избирателей

Бывшие представители партии "Согласие" — мэр Резекне Александр Барташевич, Андрей Клементьев, Екатерина Иванова и Карина Барткевич — решили создать партию национального уровня с упором на региональных избирателей.

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Как рассказал агентству LЕТА Клементьев, после выборов в 14-й Сейм он был абсолютно уверен, что "Согласие" не будет продолжать работу с тем же правлением и теми же лидерами, однако на партийном съезде стало ясно, что, по мнению большинствс, партия может продолжать развиваться как прежде. Причиной раскола в "Согласии" стали не идеологические проблемы, а личности.

Съезд "Согласия" предложил лишь "косметический ремонт", и Клементьев не считает, что так можно вывести партию из кризиса. Необходимо было привлечь в правление партии людей из регионов, где, по мнению политика, "Согласие" обладает наибольшим потенциалом, и полностью исключить из правления и руководства людей, проигравших выборы. "Я считаю, что депутаты Сейма проиграли выборы, и был спрос на новых людей", — сказал Клементьев.

После съезда бывший депутат понял, что больше не может продолжать работу в "Согласии" и, пообщавшись с людьми в Латгале, которые считают, что нужно создавать новую партию, он решил, что будет с ними.

На просьбу прокомментировать отношение к войне на Украине Клементьев заявил, что не считает заявление многолетнего лидера "Согласия" Яниса Урбановича в первый день войны причиной поражения "Согласия" на выборах в Сейм. И руководство партии, и депутаты, представляющие "Согласие", неоднократно голосовали за документы, осуждающие войну на Украине и называющие Россию агрессором. "Даже если бы мы заранее знали, что проиграем выборы в Сейм, мы не проголосовали бы иначе, потому что здесь двух вариантов нет", — заявил политик, добавив, что кризис в "Согласии" не связан с войной на Украине.

Он считает, что кризис в партии начался из-за того, что партия потеряла связь со своими избирателями. Проигрыш на выборах в Рижскую думу, где "была потеряна половина наших избирателей", уже свидетельствовал об этом. "Мы реально не знали, что происходит в регионах, и поэтому [перед выборами] не чувствовали, что проиграем. Я был уверен, что у нас все хорошо и у нас будет 10% [в Сейме]", — сказал Клеменьев.

Для новой партии Клементьев напишет социальную программу, которая, по его мнению, пригодится и "Согласию", но не может быть реализована при нынешнем правлении партии.

Говоря о сотрудничестве с Андреем Элксниньшем, Клементьев напомнил, что будущая партия будет партией национального уровня, а целью Элксниньша является региональная партия. После объявления Барташевича о создании новой партии звонили лидеры из других регионов и хотели присоединиться. "Ждем бывших членов "Согласия", первичных организаций и депутатов", — сказал политик.

Однако Клементьев не назвал имена этих руководителей из регионов. "Я знаю, что "Согласие" звонит этим людям и пытается договориться о компромиссах, чтобы удержать их, и я считаю, что это нормально", — сказал он.

Учредительный съезд новой партии состоится в ближайшее время, так как по закону партия должна быть создана не менее чем за год до выборов, чтобы иметь возможность участвовать в них со своими списками кандидатов.