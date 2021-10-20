Клементьев: надо отбросить политические игры и информировать о вакцинации на русском языке

Политики должны отказаться от своих "грязных игр", и в интересах здоровья населения о вакцинации от Covid-19 необходимо информировать и на русском языке, заявил член президиума Сейма Андрей Клементьев ("Согласие") в интервью Латвийскому радио.

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Он отметил, что в правительстве представители "Нового Единства" и "Для развития/За!" понимают необходимость общения с русскоязычной частью общества по этим вопросам, а Новая консервативная партия (НКП) и Национальное объединение (НО) выступают против. Об этом давно говорит оппозиционная партия "Согласие", чиновники Минздрава также уже ранее выступили с таким предложением.

"Скажу честно: чиновники Минздрава давно предлагают начать кампанию на ясном, понятном, родном языке для людей, возможно, не имеющих высшего образования, не понимающих всех нюансов латышского языка. Мы не говорим об угрозе государственному языку, мы говорим о гуманном, человечном отношении к неинформированным людям", — пояснил Клементьев.

По его словам, из-за языкового барьера информационная кампания по вакцинации от Covid-19 не доходит примерно до четверти населения, поэтому ситуация стала катастрофической. "Нет никаких оснований считать, что информационные материалы с призывом к вакцинации могут поставить под угрозу суверенитет Латвии", — подчеркнул политик.

Чтобы способствовать вакцинации русскоязычного населения от Covid-19, рекомендуется отступить от языковых требований во время чрезвычайного положения, чтобы обратиться к этим людям с помощью индивидуальных писем, заявила во вторник на заседании правительства руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

"В настоящее время мы не имеем права по закону персонализировать и направлять материалы людям без запроса на языке, который не является государственным. Мы можем выпускать буклеты и плакаты, которые люди просматривают или забирают с собой, но не идти к ним с информацией на их родном языке", — сказал министр здравоохранения Даниель Павлютс.

В связи с этим на заседании правительства развернулись дискуссии. Против инициативы выступили министр сообщения Талис Линкайтс (НКП), министр юстиции Янис Борданс (НКП) и министр культуры Наурис Пунтулис (НО).

По мнению премьер-министра Кришьяниса Кариньша, для такого отступления на данный момент есть уважительная причина". "Я предлагаю использовать все средства", — сказал он.