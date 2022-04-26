Клиенты переплачивают за ряд услуг CSDD, считает Госконтроль

Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) платят за ряд услуг значительно больше, нежели составляет себестоимость этих услуг, говорится в ревизионном заключении Государственного контроля "Управляет ли Министерство сообщения обществами капитала в соответствии с нормативными актами и хорошей практикой?".

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В ходе ревизии Государственный контроль разъяснил, являются ли цены на услуги, установленные CSDD, экономически обоснованными и соразмерными, отвечают ли общественным интересам. Аудиторы работали с выборкой из 39 услуг, на долю которых в совокупности приходится 95% выручки CSDD в 2020 году. Оценен механизм ценообразования услуг, предоставляемых CSDD.

С учетом фактических прямых и косвенных затрат на оказание услуг CSDD в 2019 и 2020 годах была смоделирована стоимость включенных в отбор услуг. Ревизоры установили, что стоимость услуг, оказываемых Дирекцией, существенно отличается от прейскуранта услуг, утвержденного Кабинетом Министров.

"Это означает, что за ряд услуг клиенты CSDD платят значительно больше, чем себестоимость этих услуг, включая прогнозируемую прибыль в размере 10%. В то же время есть ряд услуг, фактические затраты на которые превышают цену, установленную Кабинета министров, и напротив, представление таких услуг создает предприятию убытки", — говорится в ревизионном заключении.

Так, в 2019 году клиенты переплатили в общей сложности 484 600 евро при оплате услуг CSDD.

При этом, в связи с изменением структуры оказываемых услуг и суммы косвенных затрат, в 2020 году CSDD получил от клиентов на 15 500 евро меньше расчетной стоимости услуг, включая 10% прибыли.

"Таким образом, в 2019 году CSDD получила более высокую прибыль от оказания услуг, чем заложено в себестоимость услуг, а в 2020 году прибыль в размере 10% от оказания услуг достигнута не была", — заключают аудиторы.

Аудит показал, что из 39 отобранных для ревизии услуг стоимости семи была более чем на 5% выше себестоимости а 20 — более чем на 5% ниже себестоимости услуги. Также установлено, что некоторые услуги являются обоснованно более дорогими, так как направлены на получение эксклюзивных услуг по свободному выбору клиентов. Однако в ряде случаев убыток от оказания одних услуг компенсируется за счет выручки от необоснованного удорожания других услуг.

Из 39 услуг аудиторы считают цену четырех услуг неоправданно высокой, а также полагают, что цена не соответствует разъяснению CSDD принципа ценообразования. Так как цена услуг значительно превышает себестоимость. При этом CSDD находится в монопольном положении и у клиентов нет возможности не использовать услуги дирекции.

Ревизоры пояснили, что высокая цена отдельных услуг по сравнению с себестоимостью услуги является оправданной, а в расчет цены услуги CSDD включил сверхприбыль, которая также отражена в смете услуги. Например, для услуги "Выбор государственного регистрационного номера автотранспортного средства" в расчет стоимости включена прибыль в размере 120 евро, которая идет на финансирование функций дирекции, связанных с обучением детей, бесплатной выдачей водительских прав на велосипед, предотвращением несчастных случаев.

"Учитывая, что данная услуга не является обязательной, т. е. является свободным выбором клиентов, такой подход следует приветствовать, это и позволяет CSDD получать дополнительные ресурсы для выполнения важных функций", — отметили аудиторы.

В то же время Государственный контроль установил, что в ряде случаев цена, указанная в прейскуранте, утвержденном Кабинетом Министров, значительно превышает себестоимость услуги, в том числе, и за услуги, от которых заказчик не может отказаться и за которые должен заплатить, если заказчик желает участвовать в дорожном движении. Например, плата за сдачу теоретического экзамена для водителей превышает стоимость на 72%, а цена разрешения на участие в дорожном движении на 27% выше себестоимости услуги, рассчитанной CSDD.

По оценке аудиторов, клиенты переплатили за эти две услуги 845 000 евро в 2019 году и 707 000 евро в 2020 году.

"Таким образом, CSDD не обеспечила своевременное обновление цен на услуги, а утвержденный Кабинетом Министров прейскурант не дает объективной информации о фактической стоимости услуг", — сделали вывод ревизоры.

"Подразумевается, что CSDD также должна оказывать услуги клиентам, которые освобождены от осуществления платежей в соответствии с нормативными актами, а также обеспечивает содержание и развитие значимых объектов в соответствии с делегированием. На исполнение этих функций необходимое финансирование CSDD получает из доходов от указанных услуг таким образом обеспечивая достижение определенных стратегией нефинансовых целей и осуществляя важные социальные функции. Однако нынешний подход не является прозрачным", — резюмирует Госконтроль.

Министерство сообщения проинформировало Государственный контроль о том, что в дальнейшей деятельности CSDD будут учитываться выводы ревизоров и сделанные расчеты о соответствии или несоответствии ценообразования на услуги их стоимости.

CSDD выполнит рекомендации Госконтроля

CSDD сообщила, что ознакомилась с итогами аудита Госконтроля. Дирекция признала определенные недостатки в своей работе.

"Самое главное, что стоимость ряда услуг отличается от утвержденного Кабинетом Министров прейскуранта. Например, в 20 случаях цена была ниже себестоимости, а в 4-х услугах цена была выше. Учитывая внешние условия, себестоимость услуг является переменной, и мы признаем, что CSDD вовремя не обратилась в Кабинет Министров за необходимым изменением расценок" — признала дирекция.

Что касается вывода Госконтроля о переплате услуг коммерсантам, то CSDD указывает на то, что отчет основан на предположении, что прибыль некоторых аккредитованных коммерсантов была слишком высокой. "Обращаем ваше внимание, что при установлении цен на услуги были осуществлены инвестиции в размере более 10 миллионов евро, в том числе строительство новых пунктов технического осмотра в Сигулде, Елгаве и Тукумсе, при этом была создана одна из самых современных сетей станции технического осмотра в Европе", — отмечает дирекция.

CSDD напоминает и о том, что на время аудита пришлась пандемия Covid-19, что усложнило работу.

"CSDD выполнит рекомендации, установленные аудитом Государственного контроля, который предусматривает обеспечение регулярного пересмотра цен в соответствии с фактическими затратами, а также в этом году будет объявлена ​​государственная закупка для оказания услуг технического осмотра в Латвии", — подчеркивает CSDD.