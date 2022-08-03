Клиенты RNP все лучше справляются с оплатой счетов

Третий год подряд платежная дисциплина клиентов Rīgas namu pārvaldnieks улучшается. Не стал исключением и этот год, несмотря на то, что стоимость услуг (тепло, вода, канализация, электричество и вывоз мусора) выросла на 17%.

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В RNP считают, что положительные тенденции связаны с успешным введением напоминаний об оплате счетов, а также с проведением превентивных мероприятий по возврату долгов.

Сейчас одна из важных задач - уменьшить долг за отопление за прошлый сезон, чтобы не допустить задержек с подключением к теплу в этому году. Долг предприятию Rīgas siltums за прошлый отопительный сезон составлял 3,9 млн евро. Благодаря целенаправленной работе его удалось уменьшить до 1,4 млн евро.

В случаях, когда возникли финансовые затруднения и нет возможности своевременно оплатить счет, RNP призывает обращаться в Рижскую социальную службу. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055 или по номеру Рижской социальной службы - 67105048.