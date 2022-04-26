Клиенты санатория "Белоруссия", находящегося под санкциями, не могут вернуть деньги

"Санаторий закрыт, счета заморожены, деньги вернуть не можем". Клиентам, зарезервировавшим места для лечения, предлагают ждать лучших времен, пишет портал rus.lsm.lv. С такой ситуацией могут столкнуться те, кто планировал посетить юрмальский санаторий "Белоруссия". На прошлой неделе из-за санкций он перестал принимать клиентов.

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"Добрый день. Я из Литвы. Помогите, пожалуйста, мне получить информацию или подскажите, где я могу найти информацию по санаторию "Белоруссия". Я заплатила аванс, а теперь узнаю, что санаторий закрыт. Как я могу вернуть деньги?" — такое сообщение Rus.LSM.lv получил по почте.

Юрмальский санаторий "Белоруссия" принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Недавно он прекратил работу, так как попал под международные санкции. В Центре защиты прав потребителей признаются — ситуация необычная. Сами они подобных жалоб еще не получали, а клиентам советуют обращаться в санаторий.

"В таком случае потребителям надо писать и посылать информацию этой же компании, этому же санаторию, чтобы они вернули этот аванс", — пояснила представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане.

Именно это и сделала клиентка. В ответ на ее запрос санаторий ответил следующее:

"В сложившейся ситуации мы можем предложить вам написать заявление на возврат денежных средств, но по причине санкций мы сможем вам вернуть уплаченную вами сумму только после того, как наши счета будут разморожены".

Санита Гертмане подтвердила, что это так:

"Они действительно сами ничего не могут платить. Но если есть такое заявление, Комиссия по рынку финансов и капитала дает сигнал банку — что вот такую-то сумму можно выплатить такому-то лицу. И этот платеж можно сделать. Но это, как я и говорю — не платит сам санаторий, просто банк с его счета выплачивает".

Но отметим, если санаторий после обращения не предоставит возможности вернуть средства, то клиент вправе обратиться с жалобой в Центр защиты прав потребителей.