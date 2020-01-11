Климат меняется: 2019 год в Латвии был на 1,8 градуса теплее нормы

Средняя температура воздуха в Латвии в 2018 году составила +8,2 градуса, что на 1,8 градуса превышает климатическую норму — среднегодовую температуру за период с 1981 по 2010 год, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

По сравнению с климатической нормой 1961-1990 годов прошедший год в Латвии был на 2,5 градуса теплее.

До этого самым теплым в Латвии был 2015 год, когда среднегодовая температура составила +7,8 градуса. Данные о среднегодовой температуре воздуха в Латвии обобщаются с 1924 года.

Последние семь лет в Латвии были теплее среднегодовой температуры в 1981-2010 годах. В последнее десятилетие среднегодовая температура воздуха в Латвии составила +7,1 градуса, что на 0,7 градуса выше нормы.

Согласно докладу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об изменениях климата, к концу этого века средняя температура воздуха в стране будет еще на 1-3 градуса выше, чем в 2019 году. Более быстрое потепление будет наблюдаться в основном зимой, а летом температура будет повышаться более умеренно.

По Европе в целом 2019 год также был самым теплым за все время метеонаблюдений, а в мире — вторым самым теплым, сообщила ранее Служба по контролю изменений климата программы "Коперник" Европейского союза.