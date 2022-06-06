Клинические университетские больницы готовы к вспышке Covid-19 осенью

Специалист по связям с общественностью Клинической больницы Паула Страдыня Эвия Милейко сообщила, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в медицинском учреждении стабильна, поэтому на этой неделе родственникам разрешат посещать пациентов.

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Однако, чтобы предотвратить бесконтрольное проникновение вируса в больницу, посещения будут разрешены в определенное время и будут проходить под пристальным наблюдением, например, родственник должен будет предоставить свое имя и контактную информацию, чтобы представители больницы могли связаться с человеком в случае необходимости.

Милейко призывает также оценить необходимость визита, так как пребывание больных в больнице в среднем непродолжительно — три-четыре дня.

При этом в больнице Паула Страдиня останутся в силе исключительные случаи, когда состояние здоровья больного очень тяжелое, тогда по согласованию с лечащим врачом у родственника будет возможность посещения больного в другое время.

В свою очередь, чтобы максимально защитить пациентов, больница сохранит требование для всех использовать медицинскую маску или респиратор. Посетителям предлагается приходить со своей маской, так как вряд ли в ближайшее время их доставят в больницу.

Однако в больнице заявили, что к осени, когда прогнозируют вспышку коронавируса, медицинское учреждение подойдет хорошо подготовленным.. У больницы уже разработаны различные алгоритмы контроля потоков пациентов и помещений.

Схожая ситуация сложилась и в Детской клинической университетской больницы, где также отменены ограничения на посещение пациентов. Как сообщила специалист больницы по коммуникациям Илзе Ольштейн, со 2 мая в больнице разрешен визит второго сопровождающего лица к пациенту, у которого уже имеется олин сопровождающий. Также разрешено посещение обоих родителей или законных представителей пациента, который находится в стационаре один.

Посещения разрешены лицам, имеющим действующую справку о вакцинации или о перенесенном заболевании Covid-19 или профессиональный тест на антиген SARS-CoV2, проведенный в день посещения. Кроме того, во время визита необходимо носить хирургическую маску или респиратор. Исключением является посещение онкологических больных в 10-м отделении, где сохранены более строгие эпидемиологические требования.

Тесты на антиген Covid-19 проводятся всем, попадающим в стационар, а также сопровождающих им лицам. На территории больницы также необходимо носить медицинские маски или респираторы, а также соблюдать дистанцию ​​в два метра.