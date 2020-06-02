Клиника им. Страдиня: запасы крови отдельных групп на критически низком уровне

В настоящее время запасы определенных групп крови находятся на критически низком уровне, сообщает клиническая университетская больница им. Страдиня.

Больница напоминает, что из-за недостаточных запасов крови может возникнуть ситуация, когда медики не смогут оказать пациенту необходимую помощь.

Государственный центр доноров крови подчеркивает, что отзывчивость доноров в течение следующих месяцев будет критически важна для удовлетворения нужд медицинских учреждений. "Лето и время отпусков обычно является проблематичным для поддержания запасов крови периодом, а в связи с распространением вируса и введенными мерами предосторожности он будет еще сложнее", — подчеркивает Центр.

В июне ГЦДК отправится на 36 выездов. Они запланированы в Илуксте, Вецумниеки, Цесисе, Калснаве, Скривери, Екабпилсе, Яунпиебалге, Цесвайне, Адажи, Друве, Свенте, Апе, Саласпилсе, Валке, Мадоне, Кулдиге, Прейли, Тукумсе и Добеле. Больше всего выездов будет совершено в столице, где специализированный автобус часто можно будет увидеть у торговых центров.

Человек, желающий пожертвовать кровь, должен иметь при себе удостоверяющий личность документ — паспорт или ИД-карту. Для экономии времени заявку донора и анкету рекомендуется заполнить заранее в электронном формате.