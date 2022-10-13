"Клуцис — может быть, Паэгле — нет". Законопроект о смене названий улиц "застрял" в комиссии

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке в четверг, 13 октября, не сумела достичь договоренности, чтобы выдвинуть на рассмотрение в первом чтении законопроект, разработанный "Консервативными" — о смене названий улиц, связанных с прославлением коммунистического тоталитарного режима и русификации.

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За законопроект проголосовали 6 депутатов, против были двое, воздержались еще шесть.

В дебатах перед голосованием члены комиссии "сломали копья", споря как реальной подоплеке законопроекта, так о возможных тратах на реализацию идей и культурно-историческом значении названий улиц.

Например, Айнар Бикше (АР!) спросил у членов комиссии, как оценивать названия, которые улицы получились в честь художника Густава Клуциса или физика Андрея Сахарова. Также он поставил под сомнение сам смысл законопроект, если уже сейчас самоуправления вправе менять названия топонимов, если на то есть желание.

К нему присоединился глава комиссии Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), отметивший, что в Валмиере, к примеру, строится музей Клуциса.

Айнарс Башкис из "Консервативных" ответил, что у него нет "плохой информации" о Клуцисе. Однако Бикше сообщил коллеге, что согласно идее законопроекта Клуциса следует отнести к "участникам советской революционной пропаганды".

В дискуссию вступила и Эвия Папуле (АР!), которая задала риторический вопрос — что делать с улицами, названными в честь латвийских писателей? В качестве примеров она упомянула Леона Паэгле, Мирдзу Кемпе, Яниса Судрабкалнса и других.

Вскоре после этого в комиссии прозвучало мнение, что по вопросу Паэгле дискуссий быть не может, поскольку в отношении его вступил в силу приговор о содействии коммунизму.

В свою очередь, представитель Юридического бюро Сейма Лилита Вилсоне отметила, что законопроект не дает никаких ответов, например, на вопрос, какие учреждения будут принимать решение о смене названий. Юрист критиковала законопроект за то, что в документе не установлено прямо ни то, какую деятельность нужно произвести, ни то, кто за нее ответственен.

Вилсоне также подчеркнула, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к тратам частных лиц, которым будет необходимо перерегистрировать адреса своих предприятий, а также расходам государства и самоуправлений — им придется эти заявления обрабатывать.

Депутат от "Консервативных" Иева Акуратере сказала, что при смене названий улиц нужно избежать стирания истории литературы Латвии, пояснив, что у многих поэтов, живших во времена СССР, были связующим звеном с историей Латвии в веках.

Остро выступал против законопроекта Эдгар Куцин ("Согласие"), который утверждал, что этот документ является "предвыборным проектом" некой партии, а также "образцом плохого законодательства".

Лидер "Консервативных", министр юстиции Янис Борданс ранее информировал, что новый законопроект возложит на самоуправления обязанность освободиться от топонимов, связанных с прославлением коммунистического режима и содержащими признаки прославления русификации.

Общество Publiskās atmiņas centrs (PAC), которое официально занимается вопросами топонимов уже годы, констатировало, что в Латвии есть как минимум 98 топонимов, прославляющих коммунистический режим, и 47 названий, содержащих признаки прославления русификации.

После встречи с представителями PAC президент Латвии Эгилс Левитс в сообщении для прессы заявил, что названия улиц и площадей "или политика общественного пространства являются частью общей политики, потому что они влияют на людей, даже если они об этом не знают". Левитс был единодушен с PAC, что законопроект должен принять еще 13-й Сейм.