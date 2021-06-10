КМ может отменить ограничения на поездки для привитых и переболевших Covid-19

На следующей неделе, 15 июня, Кабинет министров рассмотрит отмену ограничений на поездки для привитых от Covid-19, протестированных и переболевших коронавирусом, сообщили в четверг на пресс-конференции представители правительства.

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Сегодня на заседании правительства планировалось рассмотреть предложения Минсообщения об отмене ограничений на поездки, но премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что поданный проект правил отличается от того, что был одобрен группой оперативного управления, поэтому не включил его в повестку дня заседания.

Руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что из-за нехватки времени не удалось достичь договоренности о контроле заполнения "covidpass" при выполнении международных перевозок. Он пообещал, что решение будет найдено до заседания правительства на следующей неделе.

По словам Цитсковскиса, достигнута договоренность о том, что перечисленные лица смогут отправляться в поездки без ограничений, то есть в аэропорту им не нужно будет сдавать тест на "Covid-19", после возвращения из-за рубежа не нужно будет самоизолироваться, за исключением случаев, когда человек возвращается из страны с высокой заболеваемостью "Covid-19", например, Индии.

Планируется, что привитые от "Covid-19" или переболевшие коронавирусом смогут путешествовать без ограничений, как это было до пандемии. Также планируется пересмотреть правила тестирования непривитых людей.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс добавил, что согласованное со всеми сторонами предложение Минсообщения, Минздрава и Министерства иностранных дел фактически означает, что будут разрешены так называемые несущественные поездки. Павлютс отметил, что это предусматривает и возобновление туристических поездок.