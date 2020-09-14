КМ обсудит увеличение порога самоизоляции только, если это предложат эпидемиологи
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В настоящее время в повестку дня правительства не входит вопрос о повышении с 16 до 25 случаев на 100 000 населения порогового показателя, требующего самоизоляции в Латвии, но этот вопрос будет пересмотрен, если это предложат эксперты Минздрава, заявил после совещания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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"Мы руководствуемся и продолжим руководствоваться профессиональными рекомендациями эпидемиологов", - добавил он.

Сегодня на совещании об этом не говорилось, как не обсуждался и вопрос о возможном сокращении срока самоизоляции с 14 до 10 дней.

Министр благосостояния Рамона Петравича сказала, что она поддержала бы повышение порогового показателя, так как в противном случае Латвия окажется вообще изолирована от других стран, что подрывает туризм.

На прошлой неделе повысить пороговый показатель с 16 до 25 предложила Еврокомиссия. Показатель со следующей недели повысят Литва и Эстония.

По словам эпидемиолога Гиртса Бригиса, повышение показателя может быть актуальным для других стран, где заболеваемость Covid-19 высокая, но не для Латвии с очень низкой заболеваемостью.

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LETA

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LETA

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Рамона Петравича Коронавирус Еврокомиссия Кришьянис Кариньш Латвия Литва Правительство Эстония
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