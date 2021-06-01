КМ предложат рассмотреть смягчения ограничений в сферах общепита, спорта и красоты

Если заболеваемость Covid-19 продолжит снижаться, правительству может быть предложено рассмотреть новые смягчения ограничений, сообщил на пресс-конференции руководитель группы оперативного управления, директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

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Разработанный группой четырехэтапный план предусматривает, что при снижении 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости до 250 случаев на 100 000 населения могут быть разрешены индивидуальные занятия в спортивных залах, полностью разрешены все услуги красоты, а предприятия общепита могли бы обслуживать посетителей в помещениях.

Следующий этап смягчений предусматривает также проведение мероприятий под открытым небом с ограниченным количеством посетителей.

Цитсковскис сообщил, что группа оперативного управления в настоящее время работает над смягчениями, предусмотренными третьим этапом плана, однако их введение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Если кумулятивный показатель заболеваемости снизится до 250 случаев и покажет стабильную тенденцию к дальнейшему снижению, группа оперативного управления разработает предложения", — сказал директор Госканцелярии.