Правительство планирует рассмотреть предложения специалистов по содействию вакцинации от Covid-19 на следующей неделе, поскольку эксперты все еще работают над предложениями, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Вчера после заседания коалиционных партий было заявлено, что уже сегодня правительство может рассмотреть предложения министров по содействию вакцинации, которая значительно замедлилась в последние недели, но Кариньш после заседания правительства сказал, что эксперты еще работают.

Предложения должны быть готовы к следующему вторнику, 6 июля.

Задача правительства будет заключаться в увеличении охвата вакцинацией школьных учителей, добавил премьер.

Кариньш напомнил, что в последнее время темпы вакцинации снизились, особенно на прошлой неделе, до критически низкого уровня, хотя следует учитывать и праздники.

"В любом случае нам необходимо изменить эти тенденции и обеспечить рост интереса и добровольную вакцинацию людей в течение лета", — подчеркнул премьер.

Особую озабоченность Кариньша вызывает тот факт, что общий охват вакцинацией пожилых людей старше 60 лет составляет всего около 40%.

Премьер напомнил, что штамм вируса "дельта" более заразен, что доказывается его распространением в Индии, России, Великобритании и Португалии.