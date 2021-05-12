KNAB: бывшие работники Рижской думы растратили около 40 тысяч евро на свадьбы, путешествия и СПА

Бывшие должностные лица Рижской думы растратили по меньшей мере 40 тысяч евро на личные нужды, объявило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), презентуя актуальные проблемные вопросы в структурных единицах Рижской думы.

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На бюджетные деньги покупались подарочные карты для себя и для семьи, путешествия в Нормандию, Мальорку и Эквадор на двоих, походы в СПА, оплачивались лыжные курорты, организовывались дни рождения и свадьбы родственников.

По примерным подсчетам возможный ущерб — около 40 тысяч евро. "Допускаю, что сумма может быть еще больше", — предположила заместитель начальника KNAB по вопросам расследований Инета Цируле.

По ее словам, растраты маскировались под очень расплывчатыми договорами, например, был договор о приеме туристов, а под ним ничего — ни отчета, ни информации о туристах. Или договор об организации конференции, притом что невозможно убедиться, что конференция состоялась. То же самое с юридическими договорами — непонятно, была ли оказана услуга.

Цируле признала, что это общемировая практика — прятать незаконные действия за такого рода договорами.

Всего KNAB расследовал 38 уголовных дел, связанных с Рижской думы. Сейчас он занимается четырьмя уголовными и семью административными делами, в которых участвовали должностные лица самоуправления.

Одно из частых нарушений — фиктивная занятость, например, в детских садах и спортивных колах. В результате одного такого трудоустройства в муниципальном обществе капитала городу был нанесен ущерб в размере 250 000 евро. Цируле также привела примеры еще двух нарушений — использование школьного спортивного инвентаря для личных нужд и передача топливной кредитной карты третьим лицам для частного пользования.