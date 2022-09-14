KNAB: cамые большие расходы на агитацию у "Объединенного списка", Нацобъединения и "Для развития/За"

До 12 сентября партии подписали договоры на агитационные расходы на общую сумму 2 582 991 евро, и самые большие расходы по-прежнему приходятся на три партии — "Объединенный список" (Латвийская Зеленая партия, Латвийское объединение регионов, Лиепайская партия), Национальное объединение (НО) и "Для развития/За", свидетельствуют данные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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До сих пор "Объединенный список" заключил договоров на 447 996 евро, НО — на 358 294 евро, "Для развития/За" — на 324 948 евро, "Согласие" — на 277 500 евро, Союз зеленых и крестьян — на 271 266 евро, "Латвия на первом месте" — на 210 262 евро. евро, "Новое единство" — на 198 495 евро, "Каждому и каждой" — на 184 924 евро, "Консервативные" — на 173 836 евро, "Суверенная власть" — на 43 944 евро, "Сила народной власти" — на 31 888 евро, Русский союз Латвии — на 24 877 евро, "За стабильность" — за 19 351 евро, "Tautas kalpi Latvijai" — за 9 296 евро, "Прогрессивные" — на 4 450 евро и "Республика" — на 1 560 евро.

Структура расходов показывает, что партии в основном заключали договоры на наружную и радиорекламу.

В период предвыборной кампании для каждой партии устанавливается финансовый лимит. Каждый из 19 списков кандидатов в депутаты, зарегистрированных для участия в выборах, может использовать не более 708 053 евро на лимитированные агитационные расходы.

Официальный период предвыборной агитации начался в Латвии 4 июня.