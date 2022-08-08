KNAB: есть риски коррупции в том, что семейные врачи будут оценивать молодых людей на соответствие оборонной службе

KNAB допускает риски коррупции среди семейных врачей, которые оценивают состояние здоровья молодых людей для участия в оборонной службе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) допускает, что могут возникнуть риски коррупции, если семейные врачи будут оценивать состояние здоровье молодых людей, которых призвали на оборонную службу.

Предварительная редакция закона об оборонной службе, изданная Министерством обороны, подразумевает, что соответствие состояния здоровья молодых людей, призываемых на оборонную службу, будут оценивать семейные врачи. Профессионалы должны будут провести психологическое тестирование и оценить общее соответствие службе.

Если призванного молодого человека признают несоответствующим службе, Центральная медицинская комиссия Национальных вооруженных сил может проводить повторную проверку.

В такой ситуации могут возникнуть риски коррупции, поэтому очень важно, чтобы медицинский персонал, в том числе семейные врачи, соблюдали не только требования действующих нормативных актов, но и принципы профессиональной этики, заявили в KNAB.

По мнению KNAB, важно заранее идентифицировать и предотвратить возможные риски. Один из самых эффективных способов — образовывать медицинский персонал и напоминать об антикоррупционных вопросах, которые являются ответственностью руководства больницы, считают в KNAB.

Также будет обязательным введение внутренней антикоррупционной системы в государственных и частных медицинских учреждениях, которые получают государственное финансирование и оказывают услуги как минимум пяти видов. Правила также подразумевают, что услуги, оплаченные государством, могут предоставлять только медицинские учреждения, в которых такая система есть.

Если в бюро поступит информация о возможном получении неправомерной выгоды или ином преступном правонарушении, совершенном работником медицинского учреждения, у которого нет статуса государственного должностного лица, например, семейным врачом, KNAB проинформирует Государственную полицию.

Уже сообщалось, что в течение пяти лет в Латвии может появиться служба защиты страны. Сначала она будет добровольной, а затем всеобщей.

С 2023 по 2028 год запланирован переходный период, когда молодые мужчины (18-27 лет) смогут служить на добровольной основе. Затем служба станет обязательной.

Согласно плану Минобороны, 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 500 человек. Они могут выбрать один из четырех видов службы:

служба защиты страны;

Земессардзе (срок службы пять лет, по 20 дней в году);

курсы командиров на базе вуза;

альтернативная служба.

Срок службы составит 11 месяцев, в том числе один месяц отпуска. Предполагается, что призывники смогут проводить выходные дома. Призыв будет проводиться два раза в году — 1 января и 1 июля. Студенты смогут пройти службу после завершения обучения в вузе. Женщины могут подать заявку добровольно.

Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на повседневные расходы. Питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру оплачивает государство.

После окончания службы прошедшие ее лица будут военнослужащими запаса и периодически будут обязаны проходить краткосрочное обучение, чтобы освежить полученные навыки и знания.

Для молодых людей, которые откажутся проходить один из четырех предложенных вариантов службы, будут предусмотрены санкции, но пока глава Минобороны не сообщил, какие именно. В то же время он напомнил, что в Финляндии, например, при отказе от службы к гражданину могут быть применены ограничения на поездки.

Цель Минобороны — в течение пяти лет достичь, чтобы структура Национальных вооруженных сил в условиях военного времени достигала 50 тысяч человек, в том числе численность активных подразделений — 14 тысяч, подразделений Земессардзе — 16 тысяч, а военнослужащих запаса — 20 тысяч человек.

Пабрикс отметил, что по предлагаемой Минобороны реформе ожидается дискуссия, и ведомство открыто для предложений. Он призвал не ассоциировать реформу с обязательной службой, отметив, что в Латвии продолжит существовать профессиональная армия.

Латвия приняла решение об отказе от обязательной службы в 2006 году.