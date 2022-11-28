KNAB на прошлой неделе задержал главу ЦИК Берзиню. Причина — IT-заказы годами уходили одной и той же фирме

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) на прошлой неделе задержало председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристину Берзиню, свидетельствует информация агентства LETA.

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Задержанное должностное лицо отпустили вскоре после задержания, однако агентству LETA стало известно, что KNAB обратилась в Сейм с просьбой обеспечить отстранение от должности. В ближайшее время Сейм должен принять решение о новом составе ЦИК, а Берзиня уже заявила, что не хочет баллотироваться на второй срок в качестве главы.

Берзиня была задержана в рамках уголовного дела о неких закупках ЦИК.

Как уже сообщалось, что KNAB провело процессуальные действия в рамках возбужденного во вторник уголовного дела в отношении информационно-технологической компании SOAAR, выигрывавшей в последние годы крупные закупки ЦИК и других госучреждений. Компания и член ее правления фигурируют в этом уголовном процессе.

В связи с уголовным производством KNAB также связывался с ЦИК, сообщили агентству LETA на прошлой неделе представители комиссии. ЦИК тогда подчеркнула, что не вправе давать дополнительные комментарии по расследованию.

Что известно о заказах SOAAR?

По информации Firmas.lv, зарегистрированная в Екабпилсском районе компания SOAAR принадлежит Леонарду Сурвило и Ренарсу Каджулису. В 2020 году компания работала с оборотом 1 118 557 евро и прибылью 675 055 евро. Показатели на 2021 год в настоящее время недоступны.

Информация, доступная на сайте Бюро по надзору за закупками, показывает, что компания выиграла закупку по заказу Центральной избирательной комиссии на разработку системы управления выборами, модуля выборов Сейма, где сумма контракта составила 963 515 евро.

В августе прошлого года компания выиграла закупку ЦИК — контракт на сумму 91 191 евро на техническую поддержку системы управления выборами и поддержки пользователей на выборах в Резекненскую краевую думу и Вараклянскую краевую думу 2021 года. Также в это время компания выиграла конкурс, организованный Департаментом по делам гражданства и миграции (PMLP) на предоставление электронных онлайн-списков избирателей и техническую поддержку на выборах в Вараклянскую краевую думу и Резекненскую краевую думу.

В июне прошлого года компания также выиграла контракт на сумму 275 370 евро на закупку ЦИК для внедрения текущих изменений в систему управления выборами, техническую поддержку голосования и подсчета голосов, а также поддержки пользователей на выборах в самоуправления 2021 года.

В апреле компания получила заказ от ЦИК на сумму 154 802 евро на внедрение текущих изменений в систему управления выборами, техническую поддержку при подготовке списков кандидатов и бюллетеней, а также поддержку пользователей на выборах в самоуправления 2021 года.

Также в 2020 году компания выиграла крупные контракты в закупках ЦИК и Управления по делам гражданства и миграции, связанных с регистрацией избирателей и выборами. Крупные контракты также были получены в рамках закупок, проводившихся ЦИК в 2019 и 2018 годах.

В 2021 году SOAAR и другие компании выиграли многомиллионные закупки, организованные Государственным агентством регионального развития.

В июле текущего года Государственный контроль сообщил, что до муниципальных выборов 2021 года ЦИК использовала арендованные у SOAAR приложения и услуги по сопровождению выборов. В период с 2017 по 2020 год за эти услуги было выплачено более 2,2 млн евро.

Чтобы предотвратить риск того, что избирательный процесс будет зависеть от услуг, предоставляемых одним коммерсантом в течение длительного времени, в 2020 году ЦИК начала приобретать модули системы управления выборами в свою собственность. ЦИК планировала потратить 1,8 млн евро на покупку базы и четырех избирательных модулей. Был заключен контракт на сумму 900 000 евро на закупку базовых и коммунальных модулей. Они были поставлены в рамках запланированного бюджета путем заключения контракта с SOAAR, которая была единственным претендентом на закупку.

Однако, продолжая закупку модулей, ЦИК столкнулась со значительным — трехкратным — повышением цены необходимого модуля для выборов в Сейм в этом году: выяснилось, что он будет стоить 1,16 млн евро вместо запланированных 363 000 евро. Ожидается, что затраты на покупку двух последних модулей — для обеспечения выборов в Европарламент и всенародного голосования — также превысят запланированные 544 000 евро.

При покупке всех модулей системы управления выборами также необходимо приобретать услуги по сопровождению выборов. В то же время Госконтроль отмечает, что единственным претендентом на закупку услуги по сопровождению выборов вновь была выбрана SOAAR и заключено три договора на общую сумму 631 000 евро.

Сотрудничество сложилось еще при Цимдарсе

Как ранее писал журнал Ir, в прошлом году ЦИК предупреждала, что из-за нехватки средств проведение выборов в Сейм в этом году находится под угрозой. В свою очередь, Государственный контроль также несколько лет предупреждал, что ЦИК зависит от поставщика IT-услуг — компании SOAAR, которая давно оказывает электронные услуги на выборах и диктует их цену, находясь в монопольном положении.

Журнал Ir утверждал, что сотрудничество с этой фирмой сложилось еще в те времена, когда ЦИК руководил уже покойный Арнис Цимдарс — более десяти лет назад. С тех пор все — в общей сложности 19 — заказов, связанных с разработкой и обслуживанием системы, были получены этой компанией, писал журнал.

ЦВК является одним из самых маленьких государственных учреждений. У него никогда не было собственного IT-отдела, объясняkf председатель комиссии Кристине Берзиня. Gоэтому ЦИК арендовала системы у SOAAR, но в 2020 году она постепенно начали приобретать их в качестве государственной собственности, как это было определено Сеймом и Кабинетом министров.

Как сообщал журнал, Берзиня признал, что монопольная ситуация также беспокоит ЦИК. "Нам также не нравится, что расходы растут и растут. Это все еще монопольная ситуация — мы зависим от компании, поскольку они уже понимают, что нам негде остановиться. Если мы откажемся от них, у нас нет другой лучшей альтернативы. Тогда действительно единственным выходом будет переход на одних выборах на тетради, как было в 90-е годы".