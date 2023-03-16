KNAB начал новый уголовный процесс против Ушакова

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) начало новый уголовный процесс в отношении депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нил Ушакова ("Согласие"), выяснило агентство LETA.

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Ушаков подтвердил агентству LETA, что имеет статус подозреваемого и что дело связано с бесплатными билетами для пенсионеров, школьников, инвалидов третьей группы, а также детей-инвалидов в рижских маршрутках.

По имеющейся у Ушакова информации, процесс против него инициировало действующее руководство Рижской думы — мэр Мартиньш Стакис и вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Как заявил Ушаков, по их мнению, средства, которые были потрачены на перевозку пенсионеров, детей и инвалидов, создали убытки для города, и ответственность за эти убытки возлагается на Ушакова.

"Ну что я могу сказать — решение о бесплатном проезде в рижских маршрутках для пенсионеров или школьников было абсолютно правильным и безупречным с точки зрения закона. Упрекнуть себя мне не в чем, ни с юридической, ни с правовой, ни с этической или моральной точки зрения. Даже если в этом деле придется, как и раньше уже бывало, столкнуться с ложью, я все равно докажу свою правоту", — написал в Facebook сам Ушаков.

Ушаков указал, что в борьбе с ним и "Согласием" делалось многое. Он упомянул свое отстранение от должности мэра Риги, роспуск Рижской думы.

"Теперь нам еще предстоит дождаться уголовного процесса по поводу предоставленных детям бесплатных обедов в школах, потому что это определенно можно назвать убытками для Рижской думы", — иронично отметил Ушаков.

Как сообщили порталу Delfi в "Согласии", правление партии и ее фракция в Рижской думе выражают поддержку сопредседателю правления партии Ушакову и считают уголовное дело "заказным и абсурдным".

По мнению партии "Согласие", Ушакова преследуют, потому что действующая Рижская дума недавно приняла несколько необдуманных и непопулярных решений, таким образом, уголовный процесс отвлек от них внимание. '

"Больший абсурд трудно себе представить! По этой же логике убытками для города являются бесплатный проезд пенсионеров или школьников в любых видах общественного транспорта, бесплатное питание для детей, софинансирование в частных детских садах и далее по списку", — заявили в правлении "Согласия".

Как уже сообщалось, в декабре прошлого года Рижский городской суд оправдал Ушакова по уголовному делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.

Прокуратура предъявила Ушакову обвинение в конце 2021 года по статье Уголовного закона о нарушении запрета на оборот и хранение особых устройств, использующихся для проведения оперативных мероприятий.

В январе 2019 года KNAB изъяла из кабинета тогдашнего мэра Риги Ушакова в Рижской думе устройство, которое можно использовать особым образом для оперативной деятельности.

В ноябре 2021 года Европарламент лишил Ушакова депутатской неприкосновенности. Ушаков сохраняет за собой полномочия члена Европарламента, поскольку они предоставлены ему Латвийским государством как члену Европарламента, и никакая другая организация не может их отнять.