KNAB начал проверку взыскания долгов на предприятии Rīgas namu pārvaldnieks
Foto: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало на рижском муниципальном предприятии Rīgas namu pārvaldnieks проверку организации процесса взыскания долгов. Как отмечает LETA, в KNAB подчеркнули, что проверка начата по просьбе самого руководства Rīgas namu pārvaldnieks — после того, как публичную известность получил случай с уголовным делом, по которому теперь уже бывший судебный исполнитель Роланд Вейнбергс подозревается в мошеннических действиях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

KNAB проверит действия должностных лиц Rīgas namu pārvaldnieks, отвечающих за процесс взыскания долгов, на возможные нарушения закона.

Ранее Rīgas namu pārvaldnieks также начало служебную проверку судебного исполнителя Роланда Вейнбергса (сейчас он решением министра юстиции уже лишен этой должности), в результате действий которого, как сообщила передача Nekā personīga на телеканале TV3, пенсионерка лишилась квартира и 28 000 евро из-за сравнительно небольшого долга за коммунальные услуги.

Rīgas namu pārvaldnieks потребовал у Вейнбергса возвратить все переданные ему документы, чтобы оценить те дела, по которым он ранее взыскивал для предприятия долги.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

KNAB Rīgas namu pārvaldnieks TV3
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини