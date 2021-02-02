KNAB начал проверку взыскания долгов на предприятии Rīgas namu pārvaldnieks

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало на рижском муниципальном предприятии Rīgas namu pārvaldnieks проверку организации процесса взыскания долгов. Как отмечает LETA, в KNAB подчеркнули, что проверка начата по просьбе самого руководства Rīgas namu pārvaldnieks — после того, как публичную известность получил случай с уголовным делом, по которому теперь уже бывший судебный исполнитель Роланд Вейнбергс подозревается в мошеннических действиях.

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KNAB проверит действия должностных лиц Rīgas namu pārvaldnieks, отвечающих за процесс взыскания долгов, на возможные нарушения закона.

Ранее Rīgas namu pārvaldnieks также начало служебную проверку судебного исполнителя Роланда Вейнбергса (сейчас он решением министра юстиции уже лишен этой должности), в результате действий которого, как сообщила передача Nekā personīga на телеканале TV3, пенсионерка лишилась квартира и 28 000 евро из-за сравнительно небольшого долга за коммунальные услуги.

Rīgas namu pārvaldnieks потребовал у Вейнбергса возвратить все переданные ему документы, чтобы оценить те дела, по которым он ранее взыскивал для предприятия долги.