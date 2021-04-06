KNAB не констатировал коррупционных действий, связанных с вакцинацией вне очереди
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Проверив полученную информацию о возможной вакцинации от коронавируса в обход очереди и установленных процедур, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) констатировало, что эти случаи не связаны с коррупцией или получением других незаконных выгод, сообщили агентству LETA в KNAB.

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В соответствии со своей компетенцией KNAB проверил информацию по всем случаям, о которых сообщалось публично, а также по всем заявлениям о возможном обходе очереди за взятку, которые поступили в бюро.

Рассмотрев каждый случай отдельно, KNAB пришел к выводу, что эти случаи связаны не с коррупцией или незаконным получением других выгод, а с ошибками используемых в процессе вакцинации от Covid-19 систем.

Ранее сообщалось, что фармкомпании Grindex и Olainfarm, возможно, пытались привить своих сотрудников вне очереди.

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LETA

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LETA

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