KNAB не обнаружил состава преступления в решении закупить меньшее количество доз вакцины Pfizer

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) завершило ведомственную проверку решения должностных лиц закупить меньшее количество вакцин от Covid-19 производства Pfizer. Ведомство решило не возбуждать уголовное дело, сообщает LETA.

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Бюро не констатировало фактов, которые свидетельствовали бы коррупции или конфликте интересов в действиях государственных должностных лиц. Никто из участников процесса не превысил должностные полномочия, не злоупотреблял служебным положением или брал взятку.

9 марта бюро отказалось возбуждать уголовное дело.

Как уже сообщалось, 19 ноября 2020 года Латвия подала заявку на приобретение 97 500 доз вакцины Pfizer, когда были доступны 860 000 доз. Позже страна решила приобрести 100 000 доз вакцин этого производителя, когда были доступны 430 000. По этому поводу в Министерстве здравоохранения прошла служебная проверка. Дисциплинарное дело было возбуждено против сотрудника Национальной службы здравоохранения Айнарса Лацбергса и госсекретаря Минздрава Дайны Мурмане-Умбрашко.