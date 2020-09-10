KNAB не подтвердил фиктивное трудоустройство члена НКП в Министерстве юстиции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не подтвердило подозрения газеты Diena о фиктивном трудоустройстве члена Новой консервативной партии (НКП) Хильдегарды Граумане в Министерстве юстиции, свидетельствует информация, находящаяся в распоряжении агентства LETA.

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Ранее газета Diena сообщила, что попросила KNAB оценить законность трудоустройства Граумане в Министерстве юстиции. Граумане является специалистом по общественным отношениям в министерстве, которым руководит другой член НКП Янис Борданс. Она получила эту должность без конкурса. Кроме того, Граумане вела предвыборную кампанию Новой консервативной партии и это вызвало у газеты подозрения, что она в ведомстве получает дополнительную зарплату за свои услуги партии.

Авторы публикации заподозрили фиктивное трудоустройство, когда в отделе коммуникации и технического обеспечения Минюста не смогли объяснить, какие обязанности она выполняет. Одна из коллег Граумане сказала, что незнакома с ней.

Агентство LETA выяснило, что сама Граумане обратилась в KNAB и попросила информировать её о результатах проверки. Бюро ответило, что не увидело нарушений уголовного закона, поэтому отказалось возбуждать уголовное дело против должностных лиц Минюста.