KNAB не подтвердил фиктивное трудоустройство члена НКП в Министерстве юстиции
Foto: DELFI

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не подтвердило подозрения газеты Diena о фиктивном трудоустройстве члена Новой консервативной партии (НКП) Хильдегарды Граумане в Министерстве юстиции, свидетельствует информация, находящаяся в распоряжении агентства LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее газета Diena сообщила, что попросила KNAB оценить законность трудоустройства Граумане в Министерстве юстиции. Граумане является специалистом по общественным отношениям в министерстве, которым руководит другой член НКП Янис Борданс. Она получила эту должность без конкурса. Кроме того, Граумане вела предвыборную кампанию Новой консервативной партии и это вызвало у газеты подозрения, что она в ведомстве получает дополнительную зарплату за свои услуги партии.

Авторы публикации заподозрили фиктивное трудоустройство, когда в отделе коммуникации и технического обеспечения Минюста не смогли объяснить, какие обязанности она выполняет. Одна из коллег Граумане сказала, что незнакома с ней.

Агентство LETA выяснило, что сама Граумане обратилась в KNAB и попросила информировать её о результатах проверки. Бюро ответило, что не увидело нарушений уголовного закона, поэтому отказалось возбуждать уголовное дело против должностных лиц Минюста.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

KNAB Янис Борданс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления