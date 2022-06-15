KNAB не усмотрел преступного влияния на депутата при голосовании по законопроекту о гражданском союзе

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), оценив возможное влияние, оказанное на голосование по законопроекту о гражданском союзе депутата Сейма от "Консервативных" Айвара Гейданса, не обнаружило признаков преступных деяний.

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В ходе проверки KNAB оценил как материалы, находящиеся в распоряжении учреждения, так и полученные дополнительно, а также объяснения, данные причастными лицами.

KNAB в ходе проверки деятельности должностных лиц не выявил уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным законом. Бюро не обнаружило доказательств взяточничества или злоупотребления влиянием со стороны должностных лиц. Так, 14 июня KNAB принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

KNAB пришел к выводу, что голосование по конкретному законопроекту является неизбежным элементом политического процесса и такие действия не ставят под угрозу продвижение закона, так как это политическое решение. По мнению KNAB, чтобы еще больше исключить сомнения по поводу голосования как в комиссиях Сейма, так и на заседаниях Сейма, было бы полезно оценить возможность организации заседаний в очном, а не удаленном формате.

Напомним, что ранее три оппозиционных депутата — Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") и Эдгар Таварс (Латвийская Зеленая партия) — KNAB, сообщив, что на парламентария от "Консервативных" Айвара Гейданса якобы оказывалось влияние в ходе голосования о продвижении законопроекта о гражданском партнерстве. Речь шла о голосовании в Юридической комиссии Сейма. Депутаты принимали решение об утверждении законопроекта перед окончательным чтением уже на парламентском пленарном заседании.

На заседании Юридической комиссии, проходившей в удаленном режиме, было несколько попыток голосования. В первый раз голоса разделились поровну — пять на пять. При этом депутат от правящей партии "Консервативные" Айвар Гейданс в голосовании участия не принимал.

Поскольку голосование выявило патовую ситуацию, то глава Юридической комиссии Янис Бутанс ("Консервативные") призвал голосовать повторно. Ситуация повторилась, Гейданс вновь заявил, что он не будет голосовать за этот законопроект. Тут начались технические проблемы с трансляцией заседания — начал "прыгать" и исчезать звук. Бутанс проиформировал коллег, что во время голосования произошла техническая ошибка.

Депутат Юлия Степаненко призвал продолжить голосование, отметив, что прекрасно слышит и Бутанса, и других депутатов. Депутат от Национального объединения Янис Иесалниекс высказал мнение, "технические проблемы связаны с покупкой голосом". Степаненко согласилась с Иесалниексом, заявив, что сейчас списывается с Гейдансом.

Техническая пауза продлилась немногим более минуты. Бутанс, ссылаясь на технические проблемы, призвал депутатов начать голосование по новой. В свою очередь, оппозиционные депутаты высказали возражения и призвали продолжать уже начатое голосование.

Фактически Бутанс согласился и новое голосование не было начато, а продолжилось прежнее. По списку Бутанс повторил позиции депутатов. Однако, когда он дошел до Гейданса, выяснилось, что тот теперь решил поддержать продвижение законопроекта. Такая оперативная смена позиции вызвала возмущение у оппозиционных депутатов.

Сам Гейданс отрицает, что на него оказывали влияние, и свое окончательное голосование объясняет тем, что в политике необходимо договариваться о поддержке продвижения какого-либо вопроса, чтобы парламентская демократия работала эффективно.

Реакцией на скандал стало заявление парламентской фракции "Согласия". Депутаты от "Согласия" в 13-м Сейме решили своим голосованием никоим образом не участвовать в дальнейшем продвижении законопроекта, регулирующего, в том числе, заключение гражданских союзов и представителями ЛГБТ. "Окончательная редакция закона должна быть принята честным большинством голосов, а не голосами, на которые повлияли и о которых "договорились", — заявило "Согласие".

Итог: рассмотрение законопроекта в окончательном чтении было сорвано. В том числе, из-за того, что в голосовании не принимали участие депутаты от "Согласия" — кворум был сорван.