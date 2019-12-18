KNAB оценивает влияние санкций США на выплату государственного финансирования Союзу зеленых и крестьян

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оценит, не являются ли санкции США по отношению к Айвару Лембергсу основанием для того, чтобы остановить выплату государственного финансирования Союзу зеленых и крестьян (СЗК), сообщает LETA.

В бюро агентству сообщили, что оценивают влияние санкций на партию "Латвии и Вентспилсу", которой руководит Лембергс. Эта партия является партнером по сотрудничеству СЗК.

Согласно результатам выборов в 13-й Сейм, СЗК положены почти 60 тысяч евро из госфинансирования. В следующем году вместе с повышением финансирования всех партий, эта сумма должна вырасти до 489 тысяч евро. Первый платеж должен состояться до 15 января 2020 года.

Напомним, 9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против отстраненного от исполнения обязанностей мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC обвиняет Лембергса в систематическом участии в коррупции.