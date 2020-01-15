KNAB одобрил госфинансирование 10 партий и оставил без денег РСЛ

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией приняло решение о присуждении финансирования десяти политическим партиям, сообщается на сайте KNAB.

В соответствии с принятыми 14 ноября 2019 года поправками к закону о финансировании политических организаций, бюджетные средства в течение четырех лет будут ежегодно получать следующие партии:

"Согласие" — 800 000 евро

KPV LV — 643 369 евро

Новая консервативная партия — 626 420, 50 евро

"Развитие/За!" — 586 964 евро

Национальное объединение VL-TB/LNNK — 557 129 евро

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — 489 163, 50 евро

"Новое Единство" — 416 535, 50 евро

Латвийское объединение регионов — 169 371, 50 евро

"Русский союз Латвии" — 136 266, 00 евро

"Прогрессивные" — 106 203, 50 евро

KNAB принял решение не выплачивать "Русскому союзу Латвии" финансирование на счет партии, поскольку он открыт в кредитном учреждении, не зарегистрированном в Латвии. Чтобы получить эти деньги, партия должна открыть латвийские счета, однако, как сообщалось ранее, ей не удается это сделать.

Относительно СЗК было принято решение, что американские санкции против входящего в партию мэра Вентспилса Айнара Лембергса не являются юридическим основанием для того, чтобы не получить финансирование. Однако, говорится в решении KNAB, обязанность СЗК — соблюдать накладываемые санкциями ограничения.

Государственное финансирование получают все партии, получившие более 2% голосов избирателей на выборах в Сейм — по 4,50 евро за каждый голос, а также по 0,50 евро за каждый голос на выборах в Европарламент. Дополнительные 100 000 евро получают партии, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 5% избирателей. Финансирование присуждается на четыре года, деньги перечисляются только на латвийский счет два раза в год — до 15 января и до 15 июля.