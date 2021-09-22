KNAB оштрафовал членов совета Latvijas dzelzceļa за компенсации бывшему правлению
Foto: F64

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовал на 200 евро членов совета Latvijas dzelzceļš за выплату компенсаций бывшим членам правления, сообщает передача Panorāma на LTV.

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Штрафы назначены за решение выплатить бывшим руководителям предприятия Эдвину Берзиньшу и Айвару Стракше в общей сумме 450 000 евро.

Председатель совета LDz Янис Ланге признал свое нарушение и заявил, что не знал, что деньги за ограничение конкуренции выплачиваются постепенно, а не сразу.

Совет LDz прекратил рабочие отношения с Берзиньшем и Стракшей в 2019 году. В октябре 2020 году Берзиньш стал исполнительным директор филиала центра транспортных услуг Укрзалізниці (украинская железнодорожная компания) "Лиски" — несмотря на то, что получил компенсацию, условие которой — не работать на конкурентов.

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