KNAB оштрафовал министра климата и энергетики Чударса за незаконное совмещение должностей
Foto: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало на 70 евро бывшего члена совета Фонда выравнивания финансов самоуправлений, нынешнего министра климата и энергетики Раймондса Чударса ("Новое Единство") за незаконное совмещение должностей.

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Как сообщили агентству LETA в KNAB, Чударс без письменного разрешения совмещал должность члена совета Фонда выравнивания самоуправлений с постом члена Совета по развитию Рижского региона планирования. Нарушение было совершено в прошлом году, а штраф был уплачен в августе этого года.

В еще одном случае KNAB отказался начинать процесс об административном нарушении, высказав Чударсу замечание. Чударс в прошлом году, будучи депутатом Сейма, получал запрещенный доход от объединения самоуправлений Риги и окрестностей “Рижская метрополия”.

Чударс стал министром в декабре прошлого года.

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