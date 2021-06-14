KNAB оштрафовал новую главу МВД Марию Голубеву

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции применило к министру внутренних дел Марии Голубевой (AP!) штраф в размере 120 евро за то, что политик, будучи депутатом Сейма, дала попользоваться своим разрешением на автостоянку помощнику другого депутата Сейма.
Разрешение позволяло парковать автомобиль во дворе Сейма и вблизи здания парламента.
Нарушение допускалось систематически — с марта по ноябрь прошлого года. Голубева оплатила штраф еще в марте этого года, однако информация о взыскании была опубликована только в мае.
3 июня Мария Голубева сменила на посту министра внутренних дел Сандриса Гиргенса (KPV LV). На время исполнения обязанностей министра Голубева сложила мандат депутата Сейма.