KNAB оштрафовал новую главу МВД Марию Голубеву

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции применило к министру внутренних дел Марии Голубевой (AP!) штраф в размере 120 евро за то, что политик, будучи депутатом Сейма, дала попользоваться своим разрешением на автостоянку помощнику другого депутата Сейма.

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Разрешение позволяло парковать автомобиль во дворе Сейма и вблизи здания парламента.

Нарушение допускалось систематически — с марта по ноябрь прошлого года. Голубева оплатила штраф еще в марте этого года, однако информация о взыскании была опубликована только в мае.

3 июня Мария Голубева сменила на посту министра внутренних дел Сандриса Гиргенса (KPV LV). На время исполнения обязанностей министра Голубева сложила мандат депутата Сейма.