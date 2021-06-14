KNAB оштрафовал новую главу МВД Марию Голубеву
Foto: Saeimas administrācija

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции применило к министру внутренних дел Марии Голубевой (AP!) штраф в размере 120 евро за то, что политик, будучи депутатом Сейма, дала попользоваться своим разрешением на автостоянку помощнику другого депутата Сейма.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Разрешение позволяло парковать автомобиль во дворе Сейма и вблизи здания парламента.

Нарушение допускалось систематически — с марта по ноябрь прошлого года. Голубева оплатила штраф еще в марте этого года, однако информация о взыскании была опубликована только в мае.

3 июня Мария Голубева сменила на посту министра внутренних дел Сандриса Гиргенса (KPV LV). На время исполнения обязанностей министра Голубева сложила мандат депутата Сейма.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях