KNAB оштрафовал Пуце за незаконное использование пропусков на муниципальные автостоянки

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выписало штрафы трем лицам, в том числе и бывшему министру по делам окружающей среды и регионального развития Юрису Пуце, за незаконное использование пропусков на муниципальные автостоянки SIA Rīgas satiksme. Как сообщает LETA, также речь идет о бывшем администраторе Риги Эдвине Балшевице и экс-депутате РД Андрисе Бачкурсе.

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Размер наложенных штрафов KNAB пока что не раскрывает, отмечая, что полная информация появится на сайте Бюро с момента, как решения в отношении Пуце, Балшевицса и Бачкурса вступят в силу. Согласно Кодексу административных нарушений, речь идет о сумме от 70 до 700 евро.

Ранее стало известно, что Пуце просил пропуск у однопартийца Мариса Мичеревскиса, депутата Рижской думы. А до этого он пользовался пропуском другого сопартийца, Андриса Бачкурса, который потерял право на пропуск, потому что не переизбрался в думу.

Однако позже выяснились новые обстоятельства. После скандала с Пуце новое руководство Риги проверило пропуска, выданные ранее депутатам и чиновникам. Выяснилось, что пропали два из трех пропусков, которыми пользовались члены временной администрации Риги. Бывший администратор Риги Эдвин Балшевиц сказал, что у него был пропуск, а его заместители Артис Лапиньш и Алексей Ремесов сказали, что они их даже не запрашивали. Вопреки существующему порядку, членам администрации были выданы абонентские карты Rīgas Satiksme без указания лиц и номеров машин, и не было возможности проверить, кто ими пользовался. Пуце в декабре прошлого года отрицал возможность, что одна из карт у него.

Однако позже одна из исчезнувших карт была использована. 8 и 9 сентября контролеры стоянок Rīgas Satiksme выписали штраф машине, которая стояла на перекрестке улиц Стабу и Кр.Барона. Позже штраф был аннулирован, потому что у машины было разрешение Rīgas Satiksme.

В первые дни сентября бухгалтеры самоуправления еще не перечислили Rīgas Satiksme деньги за стояночные абонементы, и когда Rīgas Satiksme их получило, штраф был аннулирован. Номер машины — JP 6666. Это Toyota, принадлежащая Юрису Пуце. И в момент фиксации нарушения она была припаркована возле жилья Пуце.

Пуце не ответил журналистам на вопрос, использовал ли он разрешения, и сказал, что вся информация передана ответственным учреждениям. Эдвин Балшевиц также не прокомментировал ситуацию по существу и сказал, что из-за большого объема работы он допускал ошибки.