KNAB: Партии потратили на выборы 1,1 млн евро
Foto: LETA

С 6 февраля по 3 июня латвийские партии и политические объединения потратили на предвыборную агитацию 1,103 млн евро, свидетельствует обобщенная Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) информация.

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У каждой политической силы есть свой определенный лимит, который она имеет право тратить на размещение рекламы, спонсорство, благотворительность, пособия или подарки. В лимиты не входят расходы на изготовление рекламы или планирование кампаний.

По данным KNAB, партии заключили договора на общую сумму 1 103 962,16 евро. Все 42 политические силы, которые выставляли списки кандидатов на выборах, должны к 6 июля представить в бюро декларации доходов и расходов.

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