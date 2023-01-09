KNAB по-прежнему ждет информации из Китая по делу о закупках транспортных средств Rīgas satiksme

Исполнение договора о правовой помощи по-прежнему является основной причиной, по которой досудебное расследование по масштабному делу о закупках Rīgas satiksme продолжается уже несколько лет, признали агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

KNAB все еще ожидает информации от правоохранительных органов Китая и Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики.

Сейчас нет другой новой общедоступной информации, связанной с этим делом.

Как уже сообщалось, KNAB расследует уголовный процесс в связи с тремя закупками, осуществленными Rīgas satiksme — о закупке низкопольных трамваев в 2016 году на общую сумму 62 597 477 евро, закупке в 2013 году на поставку троллейбусов, общая сумма которых составила 131 646 135 евро, а также в сделанной в 2013 году закупке на поставку автобусов, общая сумма которой составила 75 808 297 евро. Уголовный процесс расследует взяточничество должностных лиц и отмывание денег.

В деле фигурируют и другие лица — бывший председатель правления Rīgas satiksme Леонс Бемхен, должностное лицо компании-производителя трамваев и троллейбусов Škoda Transportation Владислав Козакс, предприниматель Марис Мартинсонс, предприниматель Эдгарс Тетеровскис и его супруга Элина Кокина.

По этому делу также проходили многолетний член партии "Честь служить Риге", предприниматель Александр Крячек и бывший директор Департамента содержания и развития инфраструктуры Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, но два этих фигуранта уже скончались.

Задержания по этому делу произошли в конце 2018 года.

Расследования по этим сделках также происходят в Польше и Чехии.