KNAB покинула одна из важнейших следователей по делу Rīgas satiksme

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) покинула одна из важнейших следователей, занимавшаяся делом о закупках Rīgas satiksme, сообщает агентство LETA.

Еще в самом начале KNAB предупреждал, что расследование не будет быстрым, так как дело объемное и сложное. Начальник бюро Екабс Страуме сегодня указал, что продолжается активное расследование и отправлены просьбы о международной правовой помощи. Он сказал, что все, что можно сделать в Латвии уже происходит, но бюро ждет ответы от других стран, где также проводится расследование.

Страуме подтвердил, что бюро покинула одна из важнейших следователей по этому делу.

"Я думаю, это было в большей или меньшей степени из-за нагрузки. Насколько я знаю. Она не ушла на другую работу", — сказал Страуме.

По словам начальника KNAB, в бюро наблюдается нехватка следователей. Учитывая объем уголовных дел и нагрузку, бюро нужны еще от 30 до 40 сотрудников, в том числе следователи.