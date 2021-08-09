KNAB получил сигналы о возможной торговле фальшивыми "ковидными" сертификатами
Foto: LETA

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) отследило в публичном пространстве, а также получило несколько сигналов, указывающих на возможную фальсификацию факта вакцинации и обмен "ковидных" сертификатов на деньги или иные блага, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

KNAB не предоставляет подробные комментарии.

KNAB обращает внимание на то, что недопустима ситуация, при которой представитель медицинского персонала готов и предлагает фальсифицировать сертификат Covid-19, нарушая требования нормативных актов.

Если врач или кто-то из медперсонала соглашается на такие действия, то в понимании Уголовного закона подобное трактуется как возможная подделка документов. Соответственно, за такое деяние предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовный закон гласит, что к работникам государственных и муниципальных лечебных учреждений за подделку документов применяется наказание не только в виде принудительных работ или денежного штрафа, но и реального лишения свободы сроком на один год.

В свою очередь, если эти действия сопровождаются требованием и принятием денег или иных благ, то это грозит уже лишением свободы сроком до четырех лет.

Если жители столкнулись с предложением получить фальшивый сертификат о вакцинации против Covid-19 в обмен на деньги или иные блага, то им следует сообщатьоб этом в KNAB.

Также, если в распоряжение жителей попала информация о возможной подделке сертификатов, об этом тоже нужно сообщать, в том числе, анонимно через мобильное приложение Ziņo KNAB.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

10

Source

Tags

KNAB Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом