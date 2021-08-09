KNAB получил сигналы о возможной торговле фальшивыми "ковидными" сертификатами

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) отследило в публичном пространстве, а также получило несколько сигналов, указывающих на возможную фальсификацию факта вакцинации и обмен "ковидных" сертификатов на деньги или иные блага, сообщает LETA.
KNAB не предоставляет подробные комментарии.
KNAB обращает внимание на то, что недопустима ситуация, при которой представитель медицинского персонала готов и предлагает фальсифицировать сертификат Covid-19, нарушая требования нормативных актов.
Если врач или кто-то из медперсонала соглашается на такие действия, то в понимании Уголовного закона подобное трактуется как возможная подделка документов. Соответственно, за такое деяние предусмотрена уголовная ответственность.
Уголовный закон гласит, что к работникам государственных и муниципальных лечебных учреждений за подделку документов применяется наказание не только в виде принудительных работ или денежного штрафа, но и реального лишения свободы сроком на один год.
В свою очередь, если эти действия сопровождаются требованием и принятием денег или иных благ, то это грозит уже лишением свободы сроком до четырех лет.
Если жители столкнулись с предложением получить фальшивый сертификат о вакцинации против Covid-19 в обмен на деньги или иные блага, то им следует сообщатьоб этом в KNAB.
Также, если в распоряжение жителей попала информация о возможной подделке сертификатов, об этом тоже нужно сообщать, в том числе, анонимно через мобильное приложение Ziņo KNAB.