KNAB предлагает приостанавливать действие подозрительных Covid-сертификатов

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призывает позволить ответственным учреждениям системы здравоохранения приостанавливать действие подозрительных сертификатов. Предложение поступило в связи с расследованиями о незаконно полученных сертификатах Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В производстве KNAB есть уголовный процесс, в ходе расследования которого появились подозрения относительно сотни человек, которые могли получить сертификат о вакцинации без самой прививки. В случае возникновения таких подозрений у нас связаны руки — невозможно немедленно проверить действительность сертификатов и предотвратить возможные угрозы здоровью населения", — рассказал представитель KNAB Екабс Страуме.

Он считает, что у ответственных структур должна быть возможность проверить, действительно ли подозрительный сертификат получен после вакцинации. "В таком случае можно отправить персону на лабораторный тест, оплаченный государством, а если человек откажется — приостановить действие сертификата", — объяснил Страуме.

В рамках уголовного процесса KNAB одна медицинская работница и два физических лица получили право на защиту. Еще у трех человек сертификаты были аннулированы. KNAB призывает жителей, которые получили сертификаты незаконным способом, добровольно обратиться в полицию.