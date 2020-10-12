KNAB прекратил уголовный процесс против мэра Огрского края Хелманиса о мошенничестве
Foto: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией закрыло уголовный процесс в отношении председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса (VL-TB/ДННЛ), который подозревался в мошеннических действий с финансовыми средствами самоуправления, используя фальшивый больничный, выданный врачом. Однако в итоге KNAB не выявил состава преступления, поэтому уголовный процесс прекращен.

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Хелманис был задержан сотрудниками KNAB в августе 2019 года. На тот момент Бюро предполагало, что в результате мошеннических действий, зафиксированных в феврале того года, самоуправлению был нанесен ущерб в размере 855 евро.

В 2009 году Хелманис уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Государственная полиция задержали его по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не транслировался компрометирующий сюжет об одном из депутатов самоуправления. Одновременно был задержан и владелец Огрского телевидения Артур Робежниекс.

Рижский окружной суд в апреле оставил в силе в отношение Хелманиса и Робежниекса приговор о штрафе в размере 38 000 евро за вымогательство в группе. Оба были обвинены в вымогательстве денег у тогдашнего депутата Огрской краевой думы Гунара Карклиньша перед муниципальными выборами.

Хелманис выдвинутые против него обвинения назвал политической расправой, так как Карклиньш являлся его политическим оппонентом. По словам Хелманиса, Карклиньш хотел добиться утверждения детальной планировки для строительства супермаркета, против чего он решительно возражал, так как на данной территории был создан мемориал репрессированным.

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