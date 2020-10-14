KNAB просит предъявить обвинение Ушакову в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения
Foto: DELFI

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит Генеральную прокуратуру предъявить обвинение бывшему мэру Риги Нилу Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.

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В распространенном KNAB заявлении не упоминается имя лица, но говорится о том, что этот человек хранил в своем рабочем кабинете устройство стратегического назначения, предусмотренное для оперативной деятельности. Физическим лицам приобретение, хранение и использование таких устройств запрещено.

Сам Ушаков после обыска в своем кабинете в начале 2019 года в фейсбуке сообщил, что было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое "валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

"Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", — заявил он.

Дело о запрещенном устройстве Ушакова было начато 7 октября 2019 года и выделено из уголовного процесса о коррупции в "Ригас сатиксме".

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