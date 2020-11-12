KNAB просит предъявить обвинения бывшему политику Броке, бизнесменам Миллерсу и Равису

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) просит Генеральную прокуратуру начать уголовное преследование за взяточничество бывшего политика, заместителя ректора Латвийского университета Байбу Броку, предпринимателей Ивара Миллерса и Гунтиса Рависа.

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В бюро агентству LЕТА сообщили, что бюро инициирует уголовное преследование четырех человек, в том числе государственного должностного лица и двух предпринимателей.

Одному из предпринимателей и еще одному причастному физическому лицу KNAB инкриминирует также запрещенное хранение устройства, предназначенного для оперативной деятельности.

Уголовный процесс начат 22 мая 2018 года.

Согласно материалам досудебного расследования, государственное должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.

Ранее сообщалось, что взятка была оформлена как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляла Брока. По данным агентства LЕТА, взятки были связаны с конкурсом на строительство корпуса гуманитарных наук нового Академического центра Латвийского университета.