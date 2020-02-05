KNAB просит прокуратуру начать уголовное преследование Кайминьша

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) отправил в прокуратуру запрос о начале уголовного преследования депутата Сейма Артуса Кайминьша. Как сообщает LETA, в ближайшее время прокуратура примет решение, следует ли выдвигать обвинения против Кайминьша. Если решение будет положительным, то Сейму придется проголосовать, выдавать Кайминьша для уголовного преследования или нет.

В июне прошлого года KNAB по подозрению в незаконном финансировании KPV LV задержал Артуса Кайминьша, члена правления KPV LV Атиса Закатистова и председателя совета компании Eco Baltia Виестура Тамужса. Позже они были отпущены, к ним были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Задержания произведены в рамках начатого в июне прошлого года уголовного процесса о незаконном финансировании партии в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц.