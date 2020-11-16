KNAB проведет "углубленную проверку" слов Мичеревскиса о пожертвованиях "Для развития Латвии"

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщило агентству LETA, что "проведет углубленное выяснение обстоятельств", связанных с рассказом депутата Рижской думы Мариса Мичеревскиса о том, что все деньги, пожертвованные партии "Для развития Латвии", поступали от спонсоров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пока неизвестно, будет проведена ресорная проверка или начат уголовный процесс.

Мичеревскис в минувшую субботу продолжил рассказывать о закулисье партии, которую недавно покинул. Политик утверждает, что пожертвованные партии деньги изначально поступали от спонсоров, а потом были распределены между членами для пожертвований. Депутат рассказал, что часть денег себе оставляет член правления "Для развития Латвии" Эдгарс Яунупс, однако остальные так не поступали.

Яунупс на это ответил — "Тогда, пожалуйста, обратись в KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией — прим. ред.)".

Кроме того, предприниматель считает утверждения Мичеревскиса, что некоторые политические решения совпадают с предпринимательскими интересами Яунупса, абсурдными. Об этом он сообщил агентству LETA. Предприниматель сказал, что обычно не комментирует "банальную ложь и целенаправленные выдумки", но в этот раз делает это в порядке исключения. Яунупс также отрицает, что партия "Для развития Латвии" связана с бизнесом азартных игр. Ранее бывший член партии утверждал, что Яунупс заинтересован в сфере вывоза мусора и строительстве, а некоторые решения Сейма и правительства совпадают с интересами окружения Яунупса.

Мичеревскис не ответил на вопрос журналистов, обращался ли он в KNAB, но в своем твите указал, что консультировался "с соответствующими учреждениями". В свою очередь, KNAB в своем Twitter в субботу вечером написал, что "лица, поддерживающие или выступающие посредниками в незаконном финансировании партий могут быть освобождены от уголовной ответственности, если добровольно сообщат о правонарушениях и сотрудничают с KNAB".

По данным бюро, партия "Для развития Латвии" в этом году получила 54 855 евро в пожертвованиях. Мичеревскис объединению партий "Развитие/За!" за все время пожертвовал несколько сотен евро, но внес более 8 тысяч евро в качестве членских взносов. Из них 2000 евро были внесены в этом году.