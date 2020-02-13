KNAB провел процессуальные действия в одном из управлений Рижской думы

В четверг, 13 февраля, представители Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели процессуальные действия в Управлении обеспечения коммерческой деятельности Рижской думы. Как сообщает LETA, мэрия подтверждает информацию о "визите из KNAB", но не распространяется, по какой именно причине он состоялся.

Управление обеспечения коммерческой деятельности находится под ведомством Департамента собственности РД.

Как агентству LETA рассказали в KNAB, приоритет стратегии бюро на 2020–2022 года — искоренение коррупции в крупных самоуправлениях Латвии. В пяти уголовных делах, которые расследует Бюро, право на защиту есть у семи должностных лиц Рижской думы. Среди этих дел — уголовный процесс по закупкам Rīgas satiksme и уголовных процесс, связанный с Рижским бюро по развитию туризма.

Кроме того, в судах Латвии сейчас находится несколько дел, в которых как обвиняемые проходят должностные лица рижского самоуправления — например, суд первой инстанции уже несколько лет рассматривает так называемое дело Daimler. Автомобильный концерн Daimler с 2010 года обвиняется в подкупе чиновников по всему миру на протяжении долгого времени — за это время в Риге сменились три мэра, Андрис Берзиньш, Андрис Аргалис и Гундар Боярс.