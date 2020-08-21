KNAB проверит незадекларированные часы Бурова, на которые жаловалось "Согласие"

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выяснит, должен ли был бывший мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") декларировать свои часы, которые стоят несколько тысяч евро, и проверит возможное незаконное использование пропуска на стоянку.

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KNAB начал проверку, "реагируя на публично прозвучавшую информацию, и в рамках своей компетенции выясняет обстоятельства", подтвердили агентству LETA в бюро. Они сообщили, что некое частное лицо подало в KNAB заявление, где обращалось внимание на упомянутые возможные правонарушения.

Первым о часах Бурова и об использовании пропуска обратил внимание кандидат в муниципальные депутаты от "Согласия" Гунтер Гринвалдс. В начале августа он сообщил журналистом, что Буров, не будучи больше ни мэром Риги, ни должностным лицом Rīgas nami, использует пропуск Rīgas nami, чтобы ставить свой BMW X5 на стоянку возле Дома Конгрессов. Без пропуска это стоило бы около двух евро в час.

Также Гринвалдс заявил, что попросит правоохранительные органы проверить, почему Буров не задекларировал свои золотые наручные часы. По подсчетам политика, они могут стоить от 8500 до 25 000 евро, но ни в одной декларации о доходах такую покупку или подарок Буров не указывал.

Буров агентству LETA на эти обвинения ответил, что пропуск у него был со времен исполнения обязанностей мэра — мэр имеет право использовать стоянку возле Ратуши. Перестав быть мэром, он этот пропуск больше не использовал, но действительно пару раз пользовался старым пропуском Rīgas nami. Он признал, что это нехорошо, и сказал, что больше так не будет. Эти пропуска пересматриваются раз в год, и пропуск Бурова еще действует.

Что касается часов, то, по словам Бурова, их ему подарили более 10 лет назад, и он их носил все это время. По его мнению, его часа заинтересовали Гринвалдса за месяц перед выборами потому, что Буров, будучи мэром, снял Гринвалдса с должности члена правления Rīgas Centrāltirgus, а на его место в Бюро по развитию туризма поставил Эву Юхневич.