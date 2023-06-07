KNAB проверит обстоятельства поездки мэра Риги Стакиса в Тампере на хоккей
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) начало ведомственную проверку в связи с поездкой мэра Риги Мартиньша Стакиса в Тампере во время финальных поединков Чемпионата мира по хоккею.

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KNAB оценивает соответствие деятельности мэра Риги нормам закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", издав приказ об отправке себя самого в командировку в Тампере и оплате связанных с этим расходов, сообщает агентство LETA.

Согласно распоряжению о командировке, подписанному самим Стакисом, из средств Рижской думы были погашены расходы на приобретение авиабилетов и туристического страхового полиса, проживание в гостинице, городской налог. Также из документа следует, что были выделены суточные на командировку (погашаются в размере 100%) и на местные транспортные расходы (в размере 30%).

Чемпионат мира по хоккею проходил одновременно в Риге и Тампере. Финальные поединки, включая матч за "бронзу", завоеванную латвийской сборной, прошел в Тампере.

Мартиньш Стакис пояснил, что отправился в Финляндию во время финальных хоккейных встреч, по приглашению мэра Тампере Калерво Кумола.

Это была возможность укрепить сотрудничество между двумя городами, вместе отпраздновать исключительно успешно организованный чемпионат, а также обменяться опытом городов в организации крупных спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, объяснил Стакис.

Мэр Риги отметил, что обсуждались вопросы прямого транспортного сообщения и развития туризма между городами, а также была достигнута договоренность о том, что мэр Тампере посетит Ригу с ответным визитом.

Согласно распоряжению о командировке, подписанному самим Стакисом, из средств Рижской думы были погашены расходы на приобретение авиабилетов и туристического страхового полиса, проживание в гостинице, городской налог. Также из документа следует, что были выделены суточные на командировку (погашаются в размере 100%) и на местные транспортные расходы (в размере 30%).

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