KNAB проверяет возможное вмешательство депутата Юрмальской думы в работу Jūrmalas ūdens

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку по поводу вмешательства депутата Юрмальской думы Янис Лединьша (СЗК) в работу муниципального предприятия Jūrmalas ūdens, сообщает TV3. В этом предприятии членом правления является жена Лединьша Лигита Мазиня.

Мазиня в правление Jūrmalas ūdens была выдвинута без конкурса, специально для неё в предприятии была создана третья должность члена правления с окладом 2750 евро, сообщает передача Nekā Personīgā. Самоуправление её выдвижение объясняет большим опытом Мазини.

Сейчас предприятие занято реализацией проекта с софинансированием фондов ЕС по строительству сети водоснабжения и канализации. Стоимость проекта составляет 42 млн евро. Большая часть закупок уже завершилась, но не все договоры подписаны.

В распоряжении передачи оказались протоколы заседаний предприятий, согласно которым собрания регулярно посещает муж Мазини депутат Янис Лединьш. Он подтвердил, что посещал заседания предприятия, так как хотел понять, что в нем происходит. По его заявлениям он также посещает собрания предприятий Jūrmalas siltums и Jūrmalas gaisma. Однако председатель правления Jūrmalas siltums Валдис Витолиньш опроверг эту информацию - в предприятии не было собраний, в которых участвовал Лединьш.

У Лединьша есть право проверять работу обществ капитала думы, но только если дума дает ему такое задание - держателем долей капитала Jūrmalas ūdens является другой депутат - Эдгарс Стобовс. Лединьшу такое задание в самоуправлении не давали. KNAB начал проверку о возможном вмешательстве Лединьша в работу предприятия.

Стобовс рассказал, что летом Jūrmalas ūdens заключило подозрительный договор об аудите с адвокатским бюро Kuzmane, Šūmanis, Bokta. Сумма сделки составила 27 000 евро. За функции, которые должно проверить бюро, в предприятии отвечает Мазиня. По данным передачи, адвокатское бюро получило треть суммы, но никаких документов пока не подало, а у исполнителя заказа нет сертификата аудитора. Стробовс оценивает целесообразность договора.

Лединьш журналистам сообщил, что не мог повлиять на то, что его жена получила должность в муниципальном предприятии, так как за это отвечал мэр Юрмалы Гатис Трукснис (СЗК). Депутат не скрывал что дружит с Трукснисом и новогодние выходные они провели вместе за пределами Латвии.