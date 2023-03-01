Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проверяет закупку продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро. Если будут обнаружены нарушения, последует соответствующая реакция, заверил на заседания Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции глава KNAB Екабс Страуме.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Страуме, который сам когда-то служил в военной разведке, похвалил сотрудничество с Минобороны и заверил, что у KNAB нет проблем с тем, чтобы получить необходимую информацию и документы. В будущем, по его словам, KNAB может публично призвать руководство оборонной сферы уделять большее внимание тому, чтобы не дозволять нарушения.

В декабре прошлого года зарегистрированное в Рое предприятие Zītari LZ заключило договор на 220 миллионов евро о поставке продовольствия Национальным вооруженным силам на ближайшие пять лет. Министерство обороны рассмотрело обоснование закупки, однако в то же время министр обороны Инара Мурниеце поручила провести проверку, и еще осенью документы, связанные с процессом закупки, министерство отправило в KNAB.

Не так давно Мурниеце в интервью TV3 сообщила, что представитель бюро Артиса Пабрикса, бывшего министра обороны, был связан с принятием решения о закупке продовольствия на сумму 220 миллионов евро.

"Первые выводы неприятные, — рассказала она о начатой проверке, — сложилась необычная ситуация: представитель политического бюро предыдущего министра был в комиссии по закупкам и принимал решения о конкретных требованиях". В этих обстоятельствах Мурниеце запросила детализированную проверку.

По данным Firmas.lv, компания существует уже 31 год. Она принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинный выгодополучатель — Зелтиня, она же председатель правления. Известно, что в мае прошлого года Супе пожертвовал 2500 евро партии "Развитие Латвии", еще год назад — 2000 евро. В 2017 и 2015 он пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

Оборот компании в 2021 году — 562 498 евро, прибыль — 141 546 евро. Ей принадлежит четыре столовых в Талси и в Риге, бистро в Рое, трактир, кафе и пиццерия в Вентспилсе. Компания оказывает услуги по питанию предприятию Rīgas satiksme.

Армия заключила с Zītari LZ договор о создании логистической системы, которая объединит ряд производителей питания и других предпринимателей, чтобы доставлять питание всем единицам НВС по всей Латвии. Согласно договору, оно должно также создать запасы продуктов и обеспечивать едой армию в случае войны.